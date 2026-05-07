Para tekvandoda hedef Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası öncesi paralimpik sporcuların çok fedakarlık ederek çalıştıklarını ve şampiyonluklar getireceklerine inandıklarını söyledi. Para Tekvando Milli Takımı'nı Nur Tatar Spor Salonu'nda ziyaret eden Tanrıkulu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli sporculara başarılar dileyen Tanrıkulu, "2025 yılında takım halinde dünya şampiyonu olduk, sporcularımızla gurur duyuyoruz. O günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Avrupa şampiyonasında A Milli Takımı'mız ile aynı tarihlerde, aynı zamanda ve yerde Para Milli Takımı'mız da ülkemizi temsil edecek. Sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Paralimpik sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından yoğun bir tempoyla kamplarda hazırlandıklarını vurgulayan Tanrıkulu şöyle konuştu, “Sporcularımız birçok uluslararası maçta mücadele etti. Senenin çoğunluğunu milli takım kamplarında geçirdiler. Tek hedefleri Avrupa ve bu sene yapılacak Para Tekvano Dünya Şampiyonası'ydı. Şampiyonada Rusya da kendi bayrağıyla giriyor. Önümüzde zorlu engeller var. Sporcularımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz”. Organizasyonda takım halinde şampiyonluk beklediğini dile getiren federasyon başkanı Tanrıkulu, "Para tekvandoda ise Paris Olimpiyatları'nda 5 tane madalya kazanmıştık, burada genel olarak 10'a yakın madalya çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.