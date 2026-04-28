Norveç, Epstein soruşturmasında Fransa ile işbirliğinde

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Norveçli eski diplomatların soruşturmasında Fransa ile işbirliği yapacağını duyurdu.

Norveç'te yayın yapan NRK, Okokrim'in, Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biri olarak bilinen Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen ve eşi Mona Juul'un Epstein ile bağlantılarına yönelik yürüttüğü soruşturmada Fransa ile işbirliği protokolü imzaladığını belirtti.

Habere göre, imzalanan protokol kapsamında ülkeler soruşturmaya ilişkin kanıtları karşılıklı paylaşabilecek.

Okokrim Başsavcısı Marianne Bender de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Fransa'nın Epstein ile bağlantılı isimlere ilişkin benzer bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Bu arada, Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen Rod-Larsen ve eşi Juul hakkında 2011-2018'de Epstein'den "önemli değerde hizmet ve menfaat" sağladıkları gerekçesiyle soruşturma yürütüyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.