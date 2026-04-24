Müftü Yazıcı üniversite öğrencileri ile buluştu

Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan Büyük Selçuklu Yurdu Diyanet Genç Ofisi'nde üniversite öğrencileri ile akşam sohbetinde buluştu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yazıcı, sohbetin ardından taleplerini dinledi.

Diyanet Gençlik Ofisi'nde yürütülen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında görevli manevi rehber Ahmet Dalkılıç'tan bilgiler alan Yazıcı, her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Diyanet Genç Ofisler, gençlerin ders çalışabileceği, sohbet edip rahatça vakit geçirebilecekleri, dini ve kültürel etkinliklere katılabileceği ücretsiz mekanlardır. Üniversite kampüsleri, camiler ve gençlik merkezleri bünyesinde yer alan bu ofisler, gençlere yönelik rehberlik ve manevi destek faaliyetleri sunmaktadır.