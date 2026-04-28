Motosiklet üzerinde ölümle dans etti: O anlar kamerada

Bursa'da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı hareketleri görenler gözlerine inanamadı. Seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, adeta ölümle dans etti.

İhlas Haber Ajansı
  • Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli hareketler yaptı.
  • Kameraya yansıyan "ölümle dans" olarak nitelendirilen bu sorumsuz davranış, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, 'bu kadar olmaz' dedirtti. Kuralları yok sayan sürücünün bu tehlikeli hareketi çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli hareketler yaptı.

Adeta 'şov' uğruna yapılan sorumsuz davranışın kazaya davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar, bu tür görüntülerin özendirici olmaması gerektiğini ifade etti. Trafik güvenliğini açıkça tehlikeye atan bu tür ihlallerde yalnızca para cezasının yeterli olmadığını savunan vatandaşlar, motosikletin trafikten men edilmesi ve el konulması gibi daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi.

