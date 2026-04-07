Mehir Aile Platformu, hedeflerini ileriye taşıyor

Mehir Aile Platformu, Türkiye genelindeki teşkilat yapılanmasını güçlendirmek ve ortak vizyon doğrultusunda çalışmalarını ilerletmek hedefiyle düzenlediği 1. İl Temsilcileri Toplantısı’nı 04 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde hayata geçirdi.

Türkiye’nin farklı illerinden yoğun katılımla gerçekleşen toplantı, birlik ve beraberliğe sahne oldu. Program, kokteyl ile başlayıp açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehir Aile Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Münteha Hilal Pekkendir, platformun teşkilat yapısı ve yürütülen çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmasında, il temsilcilerinin özverili gayretlerinin platformun büyümesindeki en önemli etken olduğuna parmak bastı.

Programa katılan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Mehir Aile Platformu Onursal Başkanı Mustafa Özdemir, “Türkiye Sivil Toplumunda Kadının Rolü” başlıklı konuşmasında aile yapısının korunmasında kadınların üstlendiği kritik role değindi.

Ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “İbadet ve Kulluk Şuuru” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Program, dilek ve temennilerin ardından son buldu. öğleden sonra gerçekleştirilen il temsilcileri toplantısında teşkilat çalışmaları detaylı bir şekilde istişare edildi.

Başkan Pekkendir, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bu anlamlı buluşmada yer alan kıymetli il temsilcilerimizin gösterdiği özveri ve fedakârlık, platformumuzun ne denli güçlü bir gönül bağıyla yürüdüğünün en açık göstergesidir. Bu birlikteliğimiz ‘’Huzurun Adresi: Aile’’ mottosuyla çıktığımız bu yolda daha güzel, daha verimli, daha kaliteli çalışmalara vesile olacaktır.’’