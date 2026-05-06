Marko Jevtovic: Finale çok iyi hazırlanacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Konyaspor'da Marko Jevtovic maç sonu açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un tecrübeli orta sahası, sezon başında kendilerine kupayı hedef olarak belirlediklerini belirterek, “Finalde her şeyimizi vereceğiz” dedi. Finale kalmanın sezon başı hedefi olduğunu vurgulayan Jevtovic, “Tarifi zor duygular... İnanılmaz gerçekten. Konyaspor gibi büyük bir camiada, hedefimiz kupaydı, sezon başlarken kupa hedefimizdeydi. Çok gururluyum. Gösterdiğimiz gayret beni mutlu ediyor. Sahada ne istediğimizi gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki galip geldik ve finale gitmeye hak kazandık. Finale çok iyi hazırlanacağız. Şimdiden hazırlanmalıyız. Finalde de her şeyimizi kazanmak için vereceğiz” diye konuştu.