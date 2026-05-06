  • Haberler
  • Spor
  • Marko Jevtovic: Finale çok iyi hazırlanacağız

Marko Jevtovic: Finale çok iyi hazırlanacağız

Konyaspor'un tecrübeli orta sahası, sezon başında kendilerine kupayı hedef olarak belirlediklerini belirterek, 'Finalde her şeyimizi vereceğiz' dedi

Marko Jevtovic: Finale çok iyi hazırlanacağız
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Konyaspor'da Marko Jevtovic maç sonu açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un tecrübeli orta sahası, sezon başında kendilerine kupayı hedef olarak belirlediklerini belirterek, “Finalde her şeyimizi vereceğiz” dedi. Finale kalmanın sezon başı hedefi olduğunu vurgulayan Jevtovic, “Tarifi zor duygular... İnanılmaz gerçekten. Konyaspor gibi büyük bir camiada, hedefimiz kupaydı, sezon başlarken kupa hedefimizdeydi. Çok gururluyum. Gösterdiğimiz gayret beni mutlu ediyor. Sahada ne istediğimizi gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki galip geldik ve finale gitmeye hak kazandık. Finale çok iyi hazırlanacağız. Şimdiden hazırlanmalıyız. Finalde de her şeyimizi kazanmak için vereceğiz” diye konuştu. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konyaspor'un kaptanından flaş açıklamalar!
Konyaspor’un kaptanından flaş açıklamalar!
Adil Demirbağ'ın gözü Montella'da
Adil Demirbağ’ın gözü Montella’da
Bakan Tekin Konya'dan 1 milyon 100 bin öğrenciye seslendi
Bakan Tekin Konya'dan 1 milyon 100 bin öğrenciye seslendi
Konya bu alanda en güçlü şehirlerden
Konya bu alanda en güçlü şehirlerden
Konya'da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Konya’da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları