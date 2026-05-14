  • Ligue 1'de PSG, üst üs te 5. kez şampiyon

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile oynadığı maçların arasına denk geldiği için ertelenen mücadelede en yakın takipçisi Lens'e konuk oldu.

PSG'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 29. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye attı. Bu galibiyetle Lens'in 9 puan önünde 76'a puana ulaşan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı. Paris temsilcisi, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak. 

