KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!

ABD-İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle artan plastik ham madde fiyatları, Tebriz'deki bir petrokimya tesisinin vurulmasıyla birlikte yeni bir eşiğe geldi.

Plastik sektör sanayicilerine sektörde yaşanan hammadde sorununa karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunan Koçak, "ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın etkisiyle, plastik ham madde piyasasında tedarik şartları her geçen gün daha güçleşiyor. Hem fiyatlar artıyor hem de ham madde tedariği olağanüstü zorlaşıyor. Sektördeki firmalarımız yaşanan ham madde sorununa karşı tedbirli olmalılar. Özellikle, hammadde tedarik planları piyasa şartları dikkate alınarak oluşturulmalı, stok yönetimi ve üretim planlamasında ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Ayrıca, teslim süreleri konusunda mevcut piyasa şartlarının göz önünde bulundurulması ve oluşabilecek olağan dışı fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Plastik hammadde fiyatlarında önümüzdeki dönemde dalgalanmaların sürebileceğine ve tedarik şartlarının istikrara kavuşmasının zaman alabileceğine dikkat çeken Koçak, sektör sanayicilerine küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.