Konyaspor, Süper Kupa biletini de aldı

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası finali biletinin yanı sıra Süper Kupa’ya katılma hakkını da elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statüyt değiştirmezse Konyaspor, Süper Kupa'da ter dökecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı mağlup ederek adını finale yazdıran Konyaspor, Avrupa Kupaları’na katılma yolunda dev bir adım attı. Yeşil-beyazlılar, 22 Mayıs’ta Antalya’da oynanacak kupa finalini kazanması durumunda 2026-2027 sezonunda ülkemizi formasındaki ay yıldızlı arma ile Avrupa’da temsil edecek.

Avrupa Ligi Play-Off’a katılma hakkı kazanacak Konyaspor, aynı zamanda son değişen statü ile Süper Kupa’ya katılma hakkı kazandı. Geçtiğimiz yıl statüsü değişen Süper Kupa; lig şampiyonu, lig ikincisi, kupa şampiyonu ve kupa finalistinin katılımı ile dörtlü turnuva şeklinde düzenleniyor. TFF, yeni sezon öncesi tekrar bir statü değiştirmezse Konyaspor, 4’lü Süper Kupa’da mücadele edecek. Mevcut son statüye göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar finalde Süper Kupa için mücadele edecek.