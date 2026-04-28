Konyaspor'da İlhan Palut rüzgarı

Tümosan Konyaspor’da teknik patron İlhan Palut rüzgarı esiyor. Yeşil-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, yaptığı dokunuşlarla takımı ayağa kaldırdı ve hızla düşme hattından uzaklaştırarak, yeşil-beyazlıları ilk 8’e soktu. Bu sezon özelinde 12 haftalık galibiyet hasreti yaşayan Anadolu Kartalı, Palut ile çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi ve son 4 maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Konyaspor, İlhan Palut önderliğinde çıktığı son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu periyotta Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında boy gösteren yeşil-beyazlılar; bu maçlardan 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar ayrıca, bugüne kadar oynadığı son 4 resmi maçını kazandı. Süper Lig’de Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor’u mağlup eden yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yi saf dışı bıraktı. Konyaspor kalan süreçte alabildiği kadar puan alıp, sezonu en üst sıralarda tamamlamak ve Türkiye Kupası’nda zafere ulaşmak istiyor.