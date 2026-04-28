Konyaspor'da İlhan Palut rüzgarı
Yeşil-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren teknik patron İlhan Palut, yaptığı dokunuşlarla adeta takımı ayağa kaldırdı ve hızla düşme hattından uzaklaştırarak ilk 8'e adını yazdırdı
Tümosan Konyaspor’da teknik patron İlhan Palut rüzgarı esiyor. Yeşil-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, yaptığı dokunuşlarla takımı ayağa kaldırdı ve hızla düşme hattından uzaklaştırarak, yeşil-beyazlıları ilk 8’e soktu. Bu sezon özelinde 12 haftalık galibiyet hasreti yaşayan Anadolu Kartalı, Palut ile çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi ve son 4 maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Konyaspor, İlhan Palut önderliğinde çıktığı son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu periyotta Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında boy gösteren yeşil-beyazlılar; bu maçlardan 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar ayrıca, bugüne kadar oynadığı son 4 resmi maçını kazandı. Süper Lig’de Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor’u mağlup eden yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yi saf dışı bıraktı. Konyaspor kalan süreçte alabildiği kadar puan alıp, sezonu en üst sıralarda tamamlamak ve Türkiye Kupası’nda zafere ulaşmak istiyor.