Konyaspor Basın Sözcüsü Yönet: Çok inanmıştık!

Tümosan Konyaspor’un Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’a mağlup olunan karşılaşma ardından açıklamalarda bulundu. Final maçında güzel bir atmosfer oluşturan Konyasporlu taraftarlara teşekkür eden Cengiz Yönet, “Çok üzgünüz. Bir kazanan, bir kaybeden olacaktı ve maalesef biz kaybettik. Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Taraftarlar muhteşemdi, muhteşem bir koreografi vardı tribünde. Konya’dan gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Çok iyi organize olmuşlar, teşekkür ediyorum. Oynadığımız bu final Konyaspor’un gelecek sezonlardaki başarılar için inşallah bir işaret olur. Konyaspor’un olması gereken yer her zaman burası. Konya’ya kupa çok yakışacaktı. Herkes çok inanmıştı, ancak olmadı” dedi.

Hakem Halil Umut Meler’e eleştiri

Hakem Halil Umut Meler’i eleştiren Cengiz Yönet, “Hakem kararlarını sezondan başından beri eleştirmekten kaçındık. Böyle bir yapı ve tarzımız hiçbir zaman olmadı. Hakemin kararlarına bilinçli demeyeceğim ama çok ciddi şekilde bütün takdir haklarını kıymetli rakibimiz Trabzonspor’dan yana kullandı. Sonuca etkin olunmayacak alanlarda Konyaspor lehime kararlar veriyormuş gibi oldu. Ligin başındaki 4-5 takımla lig oynanmıyor. Bizlerin de başarılı olma şans ve imkanı verilirse adil olabilirsek ligimizin kalitesi artacak” dedi.

Bardhi çok istedi ama kısmetimiz yokmuş

Maç içindeki şanssız anlara ve kaçan penaltıya değinen Cengiz Yönet, "Kupanın bir ucundan tutmuştuk. Maalesef penaltıyı kaçırdık, top direkten döndü. Enis Bardhi de bu kupayı en az bizim kadar istedi, çok üzüldüğünden şüphemiz yok. Trabzonspor ile oynadığımız ilk maçta da şanssızlıklar yaşamıştı; burada da maçın başında iki net pozisyon kaçtı, ardından penaltı kaçtı ve direkten dönen topumuzu rakip kaleci çok iyi çıkardı. Bugün kısmetimizde yokmuş" ifadelerini kullandı.

Başkanımız Ömer Atiker elini taşın altına koydu

Konyaspor’un finale gelmesindeki en büyük pay sahiplerinden birinin Kulüp Başkanı Ömer Atiker olduğunu söyleyen Cengiz Yönet, "Bugün Konyaspor final oynama başarısı gösterdiyse, bundaki en büyük katkı elini taşın altına koyan Sayın Başkanımız Ömer Atiker’e aittir. Kendisinin maddi ve manevi olarak gecesini gündüzüne kattığına Allah katında şahidim. Kendi işlerini bıraktı, tamamen Konyaspor’a odaklandı. Yönetim kurulumuz, Konyalı bakanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanlarımız ve oda başkanlarımız da çok ciddi destekler verdi” dedi.

Yeni finaller için söz veriyoruz

Maçın ardından Konyasporlu bir gazetecinin ağladığını görünce ona sarılıp teselli ettiğini paylaşan Cengiz Yönet, “Bizim için lig bitti, arkasından da kupayı kaybettik. Konya'ya kupa çok yakışırdı, herkes çok inanmıştı. Ancak oynamış olduğumuz bu final, Konyaspor’un bundan sonraki başarıları için inşallah bir işaret fişeği olur. Konyaspor'un olması gereken yer her zaman buralardır. Bu ekip inandı; bundan sonrası için de Konyaspor’un üst sıralarda yer alması, yeni finaller oynaması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize kamuoyunun önünde söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.