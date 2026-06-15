Konyalı Dr. Şener'den Kiraz Festivaline ziyaret
Tekirdağ'da Kiraz Festivali başladı.
2,2 milyon kişinin beklendiği festivalde konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın himayesinde yapılan festivale yurt içi ve özellikle balkan ülkelerinden yoğun katılımcı bekleniyor.
Konyalı Medya editörü Dr. Orhan Ahmet Şener davet üzerine Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğinin Standını ziyaret etti.
Şener, Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın'la Tekirdağ’daki ve Anadolu’daki yerel basınla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.