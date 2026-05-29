Konya'yı BAL'da hangi takımlar temsil edecek?

Bölgesel Amatör Futbol Lig’de (BAL) 2025-2026 sezonu tamamlanırken, gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. BAL Ligi’nde geride kalan sezonda 1922 Akşehirspor 3. Lig’e yükselirken, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Konya temsilcileri de belli oldu. Yeni sezonda Konya yine 3 takımla BAL Ligi’nde temsil edilecek. 3.Lig'e yükselme statüsünün zor olduğu sezonda 1922 Akşehirspor normal sezonu lider bitirip, sonrasında iki play-off maçını kazandı ve adını 3. Lig'e yazdırdı.

Geçen sezon küme düştükten sonra Meram Kara Kartallar'ı satın alarak ismini 1922 Akşehispor olarak değiştiren kırmızı-beyazlılar 3. Lig'e adım attı ve Konyaspor'un ardından profesyonel liglerde yer alacak ikinci Konya takımı oldu. Takımın başına Bekir Mehtap'ı getirmesinin ardından büyük bir yükselişe geçen Kulu Belediyespor ise ilk sezonunda BAL'a tutundu. Kulu ekibi gelecek sezon BAL'da mücadelesini sürdürecek. İlk devreyi lider bitiren Ereğlispor ise tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşayarak BAL'a veda etti. Maddi olarak zorluklar çeken yeşil-beyazlılar gruptan düşen son 3 takımdan biri olduğu için play-out oynama hakkı elde edemeden Süper Amatör Küme'ye düştü.

Konya Süper Amatör Küme'de ise normal sezonu lider bitiren Konya Kara Kartallar BAL'a yükseldi. Üst üste iki sezonunda da şampiyonluk yaşayan kulüp yeniden yarışmacı haklarını satma kararı kaldı. Play-off oynayan ancak buradan BAL'a yükselmeyi başaramayan Seydişehir Belediye, yönetimi Meram Kara Kartallar'ı satın almak için girişimlere başladı. Play-off finalinde Ömeranlıspor'u mağlup eden Üzümlüspor, Akşehirspor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından baraj maçı oynamadan BAL'a adını yazdırdı. Beyşehir ekibi Üzümlüspor gelecek sezon BAL'da mücadele edecek. Kulu Belediyespor, Üzümlüspor ve Konya Kara Kartallar yeni sezonda Konya takımlarının BAL’daki temsilcileri olacak.