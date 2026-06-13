Konya'nın çilek tarlalarında denetim

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda üretim alanı hızla artan çilekte hasat öncesi pestisit denetimleri gerçekleştirildi.

Konya'nın çilek tarlalarında denetim
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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 Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çilek üretimi yapılan arazilerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde, pestisit kalıntı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla üretim sahalarından çilek numuneleri alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetim sürecinde yalnızca numune alınmakla kalınmadığı, aynı zamanda üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai ilaç kullanımı ve bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirme ve destek sağladı.

Konya'nın çilek tarlalarında denetim

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Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

İHA

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