Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 4 Haziran Perşembe
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 4 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
04.06.2026 08:30 - 04.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|GÖKGÖZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|GÜNVAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|KEFALET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|NİŞANCI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|YÜCELER Sokak
04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|BEŞİZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KARAYAMAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|BEŞİZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KARAYAMAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|VEFA Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
04.06.2026 09:30 - 04.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|CEVHER DUDAYEV Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|GÜLPEMBE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|KARAKAYIŞ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ULUBATLIHASAN MAHALLESİ
|MESNEVİ Caddesi
04.06.2026 10:30 - 04.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14640. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14641. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14642. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14643. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14644. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14645. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14646. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14647. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14648. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14649. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14650. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14651. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14652. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14653. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14654. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14655. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14656. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14657. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14659. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14660. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14661. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14664. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14666. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14667. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14668. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14673. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ADALE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ALTINSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|AŞİYAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BALDAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BARBAROS Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BAŞAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BESTİL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BOZLAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BURUC Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|CANLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|CELALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|DARBAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|DEVLE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EBRAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EKİNKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EKREM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ELÇİZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ENFAL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ERENSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|GEÇİTBOYU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|GÖZÜAÇIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HARZEMŞAH Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HASBİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HASLET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|İYİSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|İZAHLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KADEMLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KADI ŞEHRİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KAPLANPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KAREKTERLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KIŞLIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KIVIRCIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KÖZOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MALİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MEVLÜT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MÜŞERREF Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NALDÖKEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NURBAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NURGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|PAPATYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|POLATDÜZÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|POSTACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SAKIZCILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SARAÇOĞLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SEZGİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT ÇETİN TOTAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT EMRULLAH BAŞAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT METİN ÖZÇELİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TANKUŞU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TOYDEMİR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TÜREL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ZEYTİNOVA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|CELALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|MAHŞER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|TANKUŞU Sokak
04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|AKANDERE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ARAYICI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|AYDOĞMUŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BEDRİYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BÜYÜK BAYIR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ERENSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|GÜLHANIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HARZEMŞAH Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KATİBE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NAZİF Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NURGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ÖZDENLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SÖĞÜTCÜK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|VAHİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ZİKRULLAH Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|AYDOĞMUŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|BEDRİYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|NURGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|VAHİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|ZİKRULLAH Sokak
04.06.2026 13:30 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|EMİRGAZİ MAHALLESİ
|SEDİRLER CADDESİ Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AGAHBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AKBELEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|BABAKALE Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|GİRGİÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KAMIŞLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|ŞAHİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|TAKVİMLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|TARABYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|TOKMAKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|YAKUTLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|ZENGEN Sokak