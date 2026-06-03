  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 4 Haziran Perşembe

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 4 Haziran Perşembe

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 4 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 4 Haziran Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

04.06.2026 08:30 - 04.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİGÖKGÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİGÜNVAR Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİKEFALET Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİNİŞANCI Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİYÜCELER Sokak 
04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİBEŞİZ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKARAYAMAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİBEŞİZ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKARAYAMAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİVEFA Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

04.06.2026 09:30 - 04.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİCEVHER DUDAYEV Caddesi 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİGÜLPEMBE Sokak 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİKARAKAYIŞ Caddesi 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİMESNEVİ Caddesi 
04.06.2026 10:30 - 04.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ  
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ  
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14640. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14641. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14642. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14643. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14644. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14645. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14646. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14647. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14648. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14649. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14650. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14651. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14652. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14653. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14654. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14655. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14656. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14657. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14659. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14660. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14661. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14664. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14666. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14667. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14668. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14673. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİADALE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİALTINSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAŞİYAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBALDAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBARBAROS Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBAŞAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBESTİL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBOZLAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBURUC Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİCANLI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİCELALİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİDARBAZ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİDEVLE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEBRAR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEKİNKÖY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEKREM Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİELÇİZADE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİENFAL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERENSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGEÇİTBOYU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGÖZÜAÇIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHARZEMŞAH Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHASBİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHASLET Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİİYİSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİİZAHLI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKADEMLİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKADI ŞEHRİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKAPLANPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKAREKTERLİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKIŞLIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKIVIRCIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKÖZOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMALİK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMEVLÜT Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMÜŞERREF Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNALDÖKEN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURBAŞ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPAPATYA Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPOLATDÜZÜ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPOSTACI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSAKIZCILAR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSEZGİN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT ÇETİN TOTAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT EMRULLAH BAŞAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT METİN ÖZÇELİK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTANKUŞU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTOYDEMİR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTÜREL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİZEYTİNOVA Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİCELALİ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİMAHŞER Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİTANKUŞU Sokak 
04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAKANDERE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİARAYICI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAYDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBEDRİYE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBÜYÜK BAYIR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERENSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGÜLHANIM Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHARZEMŞAH Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKATİBE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNAZİF Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİÖZDENLER Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSÖĞÜTCÜK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİVAHİT Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİZİKRULLAH Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİAYDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİBEDRİYE Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİVAHİT Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİZİKRULLAH Sokak 
04.06.2026 13:30 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİSEDİRLER CADDESİ Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

04.06.2026 13:00 - 04.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAGAHBEY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKBELEN Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİBABAKALE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİGİRGİÇ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKAMIŞLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİŞAHİN Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTAKVİMLİ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTARABYA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTOKMAKLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİYAKUTLAR Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİZENGEN Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya AKOM'a uluslararası ödül
Konya AKOM’a uluslararası ödül
Konya'da sahte altın alarmı! Ekipler harekete geçti
Konya'da sahte altın alarmı! Ekipler harekete geçti
Konya'ya 11 bin 500 ton geliyor! Soma'dan sevkiyat başladı
Konya'ya 11 bin 500 ton geliyor! Soma'dan sevkiyat başladı
Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Öğrencilerden Başkan Altay'a bisiklet teşekkürü
Öğrencilerden Başkan Altay’a bisiklet teşekkürü