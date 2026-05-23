Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Mayıs Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 24 Mayıs Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Ümmü Gülsüm DündarEditör
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.05.2026 09:00 - 24.05.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİAHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİAKCANLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİGÖÇEK Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİGÜRAĞAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİMALAZGİRT Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİNİŞANTAŞ Sokak 
24.05.2026 11:00 - 24.05.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİ16724. Sokak 
KONYASELÇUKLUAŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİBAĞDATYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİHALICIOĞLU Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİORMANSEVEN Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİÖNCÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİÖNCÜPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİÖRENKAYA Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİÖZBEZEYEN Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPALA Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPAZAR Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPERİHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPERVANE Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPEYNİRCİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPOLAT Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİPORSUKLU Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİRAHATLI Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİRİZELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİSARIKULAK Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİSARILAR Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİSOYDAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİŞEHİT MEMİŞ BÜYÜKIŞIK Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİUZAKYAZI Sokak 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİYAĞMURLU Sokak 
24.05.2026 12:00 - 24.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİSARAYCIK Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİSEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİVOLKAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİYEDİSU Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHANOSB MAHALLESİSAFA 1 Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.05.2026 02:00 - 24.05.2026 03:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİAKEL Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİAZERBEYCAN Caddesi 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİBAŞKAPI Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİBİNATLI Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİBOZDOĞAN. Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİCEVAHİR Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDERİNÖZ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDİKKAYALAR Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDİLŞAT Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDOĞDUAN Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDÖKMETEPE Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİDURSUNOĞLU Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİESATEFENDİ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİGEDİZ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİGÖÇER Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİGÜLDOĞAN Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİGÜNBATAN Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİMUTLAK Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİSELAHATTİN EYYUBİ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİSOMUNCUBABA Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİSÜRAHİCİLER Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİŞİLE Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİTASDİK Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİTECELLİ Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİYANIK Sokak 
KONYAMERAMHAVZAN MAHALLESİAZERBEYCAN Caddesi 
KONYAMERAMHAVZAN MAHALLESİAZERBEYCAN Caddesi 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİAKYAPI Sokak 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİAZERBEYCAN Caddesi 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİELTAS KAPISI Sokak 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİKERVANHAN Sokak 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİRÜŞTÜKÖY Sokak 
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİSERAPLAR Sokak 
24.05.2026 09:00 - 24.05.2026 12:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17089. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17091. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17094. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17095. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17096. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17097. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17098. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17123. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİPARMAK Caddesi 
KONYAMERAMKAŞINHANI MAHALLESİBARBAROS Caddesi 
KONYAMERAMKAŞINHANI MAHALLESİSAİDİ NURSİ Sokak 

KARATAY2DA YAŞANACAK KESİNTİLER

24.05.2026 09:00 - 24.05.2026 12:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇANAKPINAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKÖMÜR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİORMANKAYA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAHİLYOLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞENSOY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTÜMBAŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİVAKİT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİYILDIZ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİİLBEYİ Sokak 
24.05.2026 10:00 - 24.05.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİARAKİYYE Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
24.05.2026 11:00 - 24.05.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
24.05.2026 13:00 - 24.05.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇANAKPINAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇOLAKOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKAYIHAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKOYUNLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİLİSAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAHİLYOLU Sokak 
