Konya'dan Antalya'ya mide bulandıran 1 tonluk sevkiyat!

Usule aykırı taşıma yapan firmaya 5996 Sayılı Kanun'a göre cezai işlem uygulanırken, yetkililer halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini belirtti.

Antalya Otogarı'nda zabıta ekiplerince tespit edilen yoğurtlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce halk sağlığı riski oluşturduğu gerekçesiyle kontrollü olarak imha edildi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen denetimler sırasında, otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtlar ekiplerin dikkatini çekti.

Konya'nın Ereğli ilçesinden Antalya'ya soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı değerlendirilen ürünler, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede ürünlerin uygun muhafaza şartlarında taşınmadığı belirlenirken, durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edilen yoğurtlar, terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya 5996 Sayılı Kanun'a göre cezai işlem uygulandı.

“Soğuk zinciri bozulan gıdalara izin vermiyoruz”

Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerimizin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtları tespit ettik.

Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık.

Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi.

Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi.

Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz" dedi.