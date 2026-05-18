  • Konya'daki anne ve baba katili genç tutuklandı

Konya'da çıkan tartışmada babası ve annesini bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi öğrencisi C.D. (22), annesi Nazife Çiğdem (56) ve babası Gökhan Dinçer (57) ile tartışmaya başladı. C.D., mutfaktan aldığı bıçakla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olan anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. 

Anne ve baba hayatını kaybederken, polis katil zanlısı C.D.‘yi evin yakınında yakaladı. Şüpheli C.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak Konya Adliyesine sevk edilen C.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

