Konya'da düzenlenen Işığın İzinde Fotoğraf Yarışması'nda ödüller dağıtıldı

KTÜN Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, "Üniversite öğrencileri: serbest kategori", "Üniversite öğrencileri: kentimde gece kategorisi, dezavantajlı bireyler: serbest kategori" ve "Dezavantajlı bireyler: kentimde sosyal yaşam" kategorilerinde yarışan 88 yarışmacının 3 bin 622 eseri arasında en çok beğenilenler açıklandı.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak toplumsal projelerde yer almaktan duydukları gururu dile getirdi.

Çelik, "Bu proje, teknik bilimlerin disiplini ile sanatın ruhunu bir araya getirmiştir. Doğru ışık ve doğru bakış açısıyla her bireyin anlatacak muazzam bir hikayesi olduğunu tüm Türkiye'ye kanıtlamış olduk. Emeği geçen herkese ve cesaretleriyle bu yarışmaya ruh katan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sille Sanat Sarayı Yöneticisi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir de yarışmanın sadece teknik bir beceri ölçüsü olmadığını vurguladı.

Bilir, "Bugün burada sadece deklanşöre basan parmakları değil, o parmakların ardındaki eşsiz ruhu kutluyoruz. 'Işığın İzinde' derken hedefimiz, her bireyin içindeki ışığı bir kareye sığdırmasına aracı olmaktı. Bu yarışma, Türkiye'de dezavantajlı bireyler için ulusal düzeyde düzenlenen ilk fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyor. Katılımcılarımız bizlere dünyayı sadece gözleriyle değil, kalpleriyle nasıl gördüklerini gösterdiler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.