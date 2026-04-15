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Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 15 Nisan Çarşamba günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BEBEK BÜYER
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  2. GÜLSEN DEMİR
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
     
  3. AYŞE KAĞNICIGİL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. KEVSER ÖZKAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  5. MUSTAFA TOPRAKLIK
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  6. FATMA ÇELİK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  7. HASİBE KÖSTERİT
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  8. YAKUP YAKICI
    KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
     
  9. MEDİHA HACIMEMİŞOĞLU
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  10. MUSTAFA KARA
    ANASULTAN MEZARLIĞI
     
  11. MUHAMMED YAZAN EL ŞERİF
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  12. TÜRKAN SEZER
    DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
     
  13. ERDOĞAN SARIKAYA
    YAZIR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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