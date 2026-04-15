Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 15 Nisan Çarşamba günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BEBEK BÜYER
YAZIR MEZARLIĞI
- GÜLSEN DEMİR
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
- AYŞE KAĞNICIGİL
MUSALLA MEZARLIĞI
- KEVSER ÖZKAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUSTAFA TOPRAKLIK
BEDİR MEZARLIĞI
- FATMA ÇELİK
YAZIR MEZARLIĞI
- HASİBE KÖSTERİT
ARAPLAR MEZARLIĞI
- YAKUP YAKICI
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
- MEDİHA HACIMEMİŞOĞLU
ALİYENLER MEZARLIĞI
- MUSTAFA KARA
ANASULTAN MEZARLIĞI
- MUHAMMED YAZAN EL ŞERİF
ÜÇLER MEZARLIĞI
- TÜRKAN SEZER
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
- ERDOĞAN SARIKAYA
YAZIR MEZARLIĞI