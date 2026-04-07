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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Nisan Salı günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 7 Nisan Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Nisan Salı günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)   

CANSU ECZANESİ         
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 353 15 35


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

EYLEM ECZANESİ         
SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)
0535 626 71 12


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

TÜTÜNCÜ ECZANESİ         
ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)
0332 260 00 30


4. BÖLGE (MERAM)    

SEVİNÇHAN ECZANESİ          
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(MERAM DEVLET HASTANESİ(ESKİ SSK)KARŞISI-ÇITIR SİMİT YANI)
0551 256 18 07


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

GENÇ ALTINEKİN ECZANESİ         
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:47A KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
0332 233 43 95


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

KOÇAKOĞLU ECZANESİ        
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2A MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
0332 352 06 20


7. BÖLGE (KARATAY)   

 BİLGE ECZANESİ        
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1A KARATAY
(FETİH CADDESİ FETİH CAMİİ YANI)
0332 237 37 17


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÇİĞDEM ECZANESİ         
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:51A SELÇUKLU
(DİYANET ÖĞRENCİ YURDU CİVARI, İTFAİYE YUKARISI, ŞEHİT RIDVAN ADAM SPOR SALONU KARŞISI)
0332 324 64 33


9. BÖLGE (SELÇUKLU) 

NATURA ECZANESİ         
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
0332 265 60 06


10. BÖLGE (SELÇUKLU)  

  GECE ECZANESİ         
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27M SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI, 28 NOLU ASM KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)
0332 503 20 10


11. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 KARAKURT ECZANESİ         
SANCAK MAHALLESİ GÜRKUYU SOKAK NO: 2C-D SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)
0332 255 03 29


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

YENİ BAHAR ECZANESİ         
PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM
(MERAM İTFAYE YAKINI)
0332 357 12 65


 

Ümmü Gülsüm Dündar

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