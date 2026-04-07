Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Nisan Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 7 Nisan Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
CANSU ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 353 15 35
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYLEM ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)
0535 626 71 12
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
TÜTÜNCÜ ECZANESİ
ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)
0332 260 00 30
4. BÖLGE (MERAM)
SEVİNÇHAN ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(MERAM DEVLET HASTANESİ(ESKİ SSK)KARŞISI-ÇITIR SİMİT YANI)
0551 256 18 07
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
GENÇ ALTINEKİN ECZANESİ
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:47A KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
0332 233 43 95
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KOÇAKOĞLU ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2A MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
0332 352 06 20
7. BÖLGE (KARATAY)
BİLGE ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1A KARATAY
(FETİH CADDESİ FETİH CAMİİ YANI)
0332 237 37 17
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇİĞDEM ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:51A SELÇUKLU
(DİYANET ÖĞRENCİ YURDU CİVARI, İTFAİYE YUKARISI, ŞEHİT RIDVAN ADAM SPOR SALONU KARŞISI)
0332 324 64 33
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NATURA ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
0332 265 60 06
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
GECE ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27M SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI, 28 NOLU ASM KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)
0332 503 20 10
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAKURT ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ GÜRKUYU SOKAK NO: 2C-D SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)
0332 255 03 29
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
YENİ BAHAR ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM
(MERAM İTFAYE YAKINI)
0332 357 12 65