Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Mayıs Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 28 Mayıs Perşembe günü acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
YAREN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(PAŞAM PASTANESİ KARŞISI)
351 49 78
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
DUYGU ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK YAVUZ APARTMANI NO:12A SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE KAPISI KARŞISI)
323 06 05
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ÖZTOKLU ECZANESİ
HOCACİHAN MH. SARAY CD. NO:123B SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI,KUBA CAMİİ YANI)
501 29 83
4. BÖLGE (MERAM)
CAN ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6D MERAM
(YAKA PARKI ARKASI,NARGROS MARKET ARKASI)
323 53 00
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ENNTEPE ECZANESİ
KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFİCE KARATAY
(ENNTEPE AVM)
503 63 77
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞEHİRLİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜNECCİMBAŞI SOKAK NO:10 SELÇUKLU
(KÜLTÜRPARK OTOBÜS DURAKLARI İLERİSİ, ZİNDANKALE KATLI OTOPARK ARKASI)
352 06 63
7. BÖLGE (KARATAY)
EROĞLU ECZANESİ
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3G KARATAY
(FETİH CADDESİ CİVARI,72 NOLU HATİCE FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0501 620 81 98
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZGÜVEN ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ GENÇ OSMAN CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(83 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
324 26 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZTOPRAK ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)
245 14 01
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHÇEŞEHİR ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR CADDESİ NO: 16E SELÇUKLU
(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KARŞISI, SELÇUKLU MEPAŞ YANI)
362 22 20
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇAĞLAR ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:11D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 03 06
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
PINARIN ECZANESİ
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30D MERAM
(ZAFER ORTAOKULU İLERİSİ, ŞOK MARKET YANI)
357 77 85