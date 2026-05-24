Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Mayıs Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 24 Mayıs Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
EVRAN ECZANESİ
NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)
0332 323 07 47
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KEKİK ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ KURTULDU SOKAK ADAPARK SİTESİ A-BLOK NO:2F SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN ADAKALE CADDESİ ELMAS KURAN KURSU CİVARI)
0332 247 65 65
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
DUDU ECZANESİ
HOCACİHAN MAH. ŞEHİT ALİ DIĞRAK CAD. NO:1A-E SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YANI)
0332 502 11 01
4. BÖLGE (MERAM)
ESMA AKTÜRK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)
0332 324 17 67
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YENİ ŞİFA ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:9C KARATAY
(İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBE KARŞISI, ALADDİN TEPESİ YANI)
0532 425 20 28
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
CENK ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM
(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)
0332 353 58 37
7. BÖLGE (KARATAY)
ANKA ECZANESİ
ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0332 249 30 60
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
YAPRAK ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:92 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
0332 257 12 74
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
RAZİYE ÖZEN ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:3E SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU KİPA CİVARI)
0332 502 42 79
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHAR ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLAÇAR SOKAK A BLOK NO:15C SELÇUKLU
(HAKİM KONAKLARI-ŞAFAK CD.ARASINDA BP PETROL YANI)
0507 577 67 22
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ASYA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ SONER SOKAK NO:1B-1C SELÇUKLU
(BAŞÇARŞISI, KAYALAR CAMİİ YANI)
0332 241 45 81
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
IRMAK ECZANESİ
ELMACI MAHALLESİ KANAL CADDESİ NO:39A KARATAY
(KARATAY 9 NOLU ASM YANI)
0332 359 77 42