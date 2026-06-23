Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Haziran Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 23 Haziran Salı günü acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler:
1. BÖLGE (SELÇUKLU) YENİ ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ NALÇACI CADDESİ NO:23A SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, CEMO ETLİEKMEK YANI)
233 55 84
2. BÖLGE (SELÇUKLU) TUĞÇE BELVİRANLI ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZERİFEN AHMET SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(64 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
236 44 22
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) GÜLŞEN ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 123A SELÇUKLU
(ŞEKERTEKKE HOCACİHAN DOLMUŞ SON DURAĞI YANI)
322 20 20
4. BÖLGE (MERAM) RAVZA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)
331 20 55
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) LOKMAN ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ MAVİ SARAY İŞ MERKEZİ NO 58C KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI OTEL BAYKARA KARŞISI)
351 73 48
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) BURAK ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU
(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
352 35 46
7. BÖLGE (KARATAY) ULUSOY ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT FEVZİ ALTINAYAK CADDESİ NO:9F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI)
408 39 39
8. BÖLGE (SELÇUKLU) MERVE ÇERŞİL ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:34B SELÇUKLU
(DİYANET ERKEK YURDU CİVARI)
246 18 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU) KAŞ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ TATLIPINAR CADDESİ SIZMA SOKAK NO:14 SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ CİVARI, ASFORA MARKET KARŞISI 50 MT İÇERİSİ, SUSAM İŞ MERKEZİ)
249 00 05
10. BÖLGE (SELÇUKLU) DOLUNAY ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ ŞAFAK CADDESİ NO:59B SELÇUKLU
(ŞAFAK CADDESİ MİGROS YANI)
0551 854 51 19
11. BÖLGE (SELÇUKLU) YÜCEL ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:9B SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI JAPON PARKI YANI)
261 16 85
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) ÖZİPEK ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513. SOKAK NO:22B MERAM
(45 NOLU ASM KARŞISI, YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ)
375 03 65