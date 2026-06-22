Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Haziran Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 22 Haziran Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) ESRA AYHAN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIR TÜRK SOKAK NO: 20E SELÇUKLU
(NENE HATUN PARKI İÇİ, 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
302 86 36
2. BÖLGE (SELÇUKLU) KÜBRA ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)
211 00 23
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) GÜNEŞ ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ A BLOK 206A SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNASI CİVARI)
324 12 11
4. BÖLGE (MERAM) ESEROĞLU ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
323 93 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) NİMET ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ SULTANVELED CADDESİ NO:18C KARATAY
(ESKİ HAPİSHANE CD. AKYURT MARKET İLERİSİ)
350 76 33
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) YENİ POÇAN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
350 52 43
7. BÖLGE (KARATAY) BUSE ECZANESİ
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3E KARATAY
(FETİH CD.ÇETİNLER MARKET ARKASI 72 NOLU HATİCE-FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0545 839 15 49
8. BÖLGE (SELÇUKLU) ÖZÇELİK ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:19A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI YANI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
245 05 15
9. BÖLGE (SELÇUKLU) ACAY ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
241 27 10
10. BÖLGE (SELÇUKLU) NADİRE ECZANESİ
SELAHADDİNİ EYYUBİ MAH. ELYESA SOK. NO:15B SELÇUKLU
(METE KONAKLARI YANI)
302 75 25
11. BÖLGE (SELÇUKLU) ASYA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ SONER SOKAK NO:1B-1C SELÇUKLU
(BAŞÇARŞISI, KAYALAR CAMİİ YANI)
241 45 81
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) KONYA ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77B MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 89 99