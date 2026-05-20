Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Mayıs Çarşamba
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.20 Mayıs Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TORUN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)
220 00 15
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİF SEVDE ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ B BLOK 2. GİRİŞ NO:5A SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN CADDESİ MERAM YAKA İSTİKAMETİ, ŞEFİKCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
502 25 00
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ALEMDAR ECZANESİ
HANAYBAŞI MH. ALEMDAR CD. NO:103C SELÇUKLU
(ALEMDAR CAMİ YANI)
0553 563 70 80
4. BÖLGE (MERAM)
SERRA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44B MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI ,ESKİ SSK HASTANESİ YANI)
323 18 24
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
HÜLYA ECZANESİ
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CAD. NO:41/H KARATAY
(BAYKARA GOLD DÜĞÜN SALONU YANI)
342 42 86
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
EMİNE ÖZ ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ TURGUTOĞLU SOKAK NO:6B MERAM
(A101 YANI KONEVİ CAMİİ İLERİSİ, FERİDİYE KARAKOLU CİVARI)
352 60 02
7. BÖLGE (KARATAY)
BÜŞRA ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:267C KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0506 192 90 18
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
KURTAR ECZANESİ
SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)
409 89 96
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NATURA ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
265 60 06
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
YİĞİT ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:7AB SELÇUKLU
(BEYHEKİM EĞİTİM ARAŞTIRMA EK BİNA KARŞISI)
851 27 00
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARABULUT ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU
(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)
261 18 28
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ULUKAPI ECZANESİ
AYMANAS MH. ARGITHAN SK. NO:30B MERAM
(ZAFER ORTAOKULU ARKASI, AYMANAS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
235 33 35