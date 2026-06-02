Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 2 Haziran Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOĞUMEVİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)
235 43 03
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
CEREN ECZANESİ
HACIKAYMAK MH. RAUF DENKTAŞ CD. HİLAL APT. NO:31C SELÇUKLU
(SİLLE BATTI ÇIKTI CİVARI)
302 09 09
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
SARI ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ B BLOK NO:208A SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
323 76 74
4. BÖLGE (MERAM)
FEYYAZ ECZANESİ
MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
323 83 66
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
OTOGAR ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ GÜRAĞAÇ SOKAK ARZUM SİTESİ NO:5C SELÇUKLU
(KULE SİTE KARŞISI, ÖZKAYMAK PARK OTEL ARKASI)
233 31 15
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KORKMAZ ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:39D MERAM
(KONYA LİSESİ KARŞISI, ZAFER ADESE ÇAPRAZI)
350 44 48
7. BÖLGE (KARATAY)
GÜZELŞEHİR ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ NO:120A KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
410 05 45
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
EZGİ ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ADAY SOKAK NO:7C SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI,71 NOLU ASM YANI)
245 45 50
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MÜGE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU
(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)
353 61 10
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZMEN ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(31 NOLU ASM KARŞISI TOKİ KONUTLARI İÇİ)
263 09 09
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
TEVFİK YEKŞUN
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17B SELÇUKLU
(23 NOLU ASM KARŞISI- MTA ARKASI)
255 20 25
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ŞEREF YAVUZ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
320 11 85