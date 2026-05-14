Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mayıs Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 14 Mayıs Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ULUÇINAR ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ İKTAP SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI)
0332 237 35 00
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAKAYA ECZANESİ
KILINÇARSALAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ C BLOK NO:30D SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU KARŞISI)
0332 350 50 52
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ZİRVE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123C SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI)
0332 503 29 12
4. BÖLGE (MERAM)
FATİH ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO: 14A MERAM
(10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI 323 43 70)
0332 323 23 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
DAYIOĞLUGİL ECZANESİ
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BUĞDAY PAZARI 10516 SOKAK NO:109 KARATAY
(KONYA TİCARET BORSASI YANI)
0332 342 44 99
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
YENİ POÇAN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 52 43
7. BÖLGE (KARATAY)
KARATAY ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. B BLOK NO:9H KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI,ŞEHİRPARK AVM 0531 286 65 47)
0332 352 12 22
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZGÜVEN ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ GENÇ OSMAN CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(83 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
0332 324 26 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
AYSEL ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI,SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI,PRESTİJ ÇARŞISI.)
0332 251 51 71
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
VİZYON ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27S SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI 28 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)
0332 290 48 00
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ODABAŞI ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI A BLOK NO:17A SELÇUKLU
(MTA ARKASI 23 NOLU ASM SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 237 54 22
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
HUZUR ECZANESİ
AYMANAS MH. ARGITHAN SK. NO:9C MERAM
(ZAFER ORTAOKULU ARKASI)
0332 302 08 66