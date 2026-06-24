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KOMÜT'te yatırım ve ekonomi masaya yatırıldı

KOMÜT tarafından düzenlenen 'İşte Hayat Programı'nda AK Yatırım uzmanları yatırım araçları ve ekonomik beklentileri masaya yatırdı.

KOMÜT'te yatırım ve ekonomi masaya yatırıldı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) tarafından düzenlenen “İşte Hayat Programı” kapsamında, AK Yatırım uzmanları sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle buluştu. 

KOMÜT'te yatırım ve ekonomi masaya yatırıldı

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vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici

Bir otelde düzenlenen programa, KOMÜT Başkanı Adem Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda konuşan KOMÜT Başkanı Adem Bulut, üyelerin yalnızca sektörle ilgili değil, ekonomik ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak organizasyonlara önem verdiklerini söyledi. 

KOMÜT'te yatırım ve ekonomi masaya yatırıldı

AK Yatırım Pazarlama Bölüm Başkanı Çağan Atlan, Antalya Şube Müdürü Alpaslan Taşkın, Kısa Vadeli Stratejiler Yöneticisi Halil Barışkan ve Antalya Şube Yöneticisi Ali Atalay tarafından sunumlar yaptı.  

Sunumlarda global ve yurtiçi piyasalardaki son gelişmeler, ekonomik göstergeler, yatırım araçları ve finansal piyasalara ilişkin değerlendirmeler katılımcılara aktarıldı. Uzman isimler, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin Türkiye piyasalarına etkileri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular ve güncel piyasa beklentileri hakkında önemli bilgiler verdi. Katılımcılar da program boyunca merak ettikleri soruları yönelterek uzmanlarla istişarede bulundu. 

İlginin yoğun olduğu programda, ekonomik gelişmelerin farklı sektörler üzerindeki etkileri de ele alındı. Programda, yatırım dünyasında yaşanan güncel değişimlere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği sunumların oldukça verimli geçtiğini belirtti.  Program sonunda KOMÜT Başkanı Adem Bulut, katkılarından dolayı AK Yatırım heyetine teşekkür etti.  

Haber Merkezi

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