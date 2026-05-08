Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kocaeli temsilcisi, 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligde kalmayı garantileyen Körfez temsilcisi, sezon boyunca iç sahada oynadığı 16 maçtan toplam 23 puan elde etti. Sezonun son iç saha mücadelesine çıkacak yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Jovanovic ve Petkovic maçta forma giyemeyecek.