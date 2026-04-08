Karatay'da yeni eğitim 10 Nisan'da

Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi”, evli çiftlere yönelik eğitim programıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yeni eğitim 10 Nisan’da yapılacak. Program kapsamında yazar Dr. Nazlı Özburun, “Evlilikte İletişim Sanatı” konulu semineriyle katılımcılarla bir araya gelecek. Saat 20.30’da Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenecek eğitimde, evlilikte sağlıklı iletişimin önemi ve çiftler arası etkileşimi güçlendirecek yöntemler ele alınacak.

Akademi, evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik kapsamlı bir eğitim süreci sunuyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı programı başarıyla tamamlayan çiftler arasından yapılacak çekilişle bir çifte umre ödülü verilecek.