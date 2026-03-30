Karatay Belediyespor potada sezonu kapattı

BASKETBOL Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor, play-off macerasıyla sezona nokta koydu.

Play-off’ta Kütahya Belediyespor ile eşleşen sarı-siyahlı temsilcimiz, deplasmanda oynadığı maçı 81-66 kaybederek 1. Lig hayallerine veda etti. Kütahya ekibi karşısında ilk maçı evinde 92-81 kazanan Karatay Belediyespor, rövanşta istediğini elde edemedi ve rakibine elendi. Karatay Belediyespor play-off’ta her ne kadar istediği hedefe ulaşamasa da genel anlamda başarılı bir sezonu geride bırakırken, yeni sezonda da 1. Lig için mücadelesine devam edecek.

