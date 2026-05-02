  Kaçan motosiklet sürücüsü, kazadan sonra polise sarılıp ağladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaçtığı sırada kaza yaptı. Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücü M.M.'ye (16), çeşitli trafik kurallarını ihlalden 400 bin TL ceza kesildi.

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 20.00’de meydana geldi. Kemer Mahallesi’nde üzerinde kasksız iki gencin bulunduğu motosikletten şüphelenen polis, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi yönünde kaçışını sürdüren sürücü, takip sırasında motosikletini devrildi. Motosiklet sürücüsü M.M. ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücüye; ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan 400 bin TL para cezası kesildi.

64 yıllık firari kömürlükte yakalandı
Bu Habere de Bak
64 yıllık firari kömürlükte yakalandı

Hafif yaralı sürücü ve arkadaşı, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Konyalı belediye, dijital toprak analiz cihazını hizmete koydu
Konyalı belediye, dijital toprak analiz cihazını hizmete koydu
Konya ve çevre illerde 1 Mayıs coşkusu
Konya ve çevre illerde 1 Mayıs coşkusu
Konya'da aileyi dağıtan çarpışma!
Konya'da aileyi dağıtan çarpışma!
Konya'da kaçak alkol üretimi ortaya çıktı
Konya’da kaçak alkol üretimi ortaya çıktı
Selçuklu'da gönüllere dokunan veda
Selçuklu’da gönüllere dokunan veda