İYİ Parti GİK Üyesi Tanrıkulu: Dedikodu değil hizmet konuşulmalı

Son dönemde Ankara kulislerinde Altay’ın isminin bakanlık görevi için sıkça anıldığını belirten İYİ Parti GİK Üyesi Cihat Tanrıkulu, daha önce yapılan açıklamalara rağmen bu iddiaların halen devam etmesinin Konya kamuoyunda soru işaretlerini artırdığını ifade etti.

Tanrıkulu açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sayın Altay’ın bu iddialara ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar bilinmektedir. Ancak buna rağmen aynı söylentilerin ısrarla devam etmesi, kamuoyunda oluşan belirsizliği ortadan kaldırmamıştır. Eğer konu kapanmışsa, bu iddialar neden yeniden gündeme gelmektedir? Konya neden sürekli bu tartışmaların merkezinde tutulmaktadır? Konya’da belediye hizmetlerinin aksamasının nedeni bu belirsizlik midir? Şehir yönetiminin kulislerle değil, netlik ve güven duygusuyla yürütülmesi gerekmektedir. Konya’nın gündemi sürekli bu iddialarla değil, hizmet olmadır. Dedikodu değil”