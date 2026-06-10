İlgi gören sergi Konya'da da açılıyor!

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde 19 Haziran'a kadar ziyarete açık olan sergi, ilerleyen dönemde Konya ve Bursa'da da açılmayı hedefliyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un, İslam dünyasının üç mukaddes şehri Mekke, Medine ve Kudüs’ü konu alan "Üç Harem" sergisi, geleneksel fotoğrafı dijital sanat, yapay zeka ve müzikle birleştiriyor.

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde açılan sergi, geleneksel fotoğraf sergiciliğini dijital sanat, yapay zeka ve müzikle bir araya getiriyor.

Açılışta basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçı Uzun, 30 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını şu sözlerle anlattı:

"Bizim meslekte ya anı yaşarsın ya da anı yakalarsın. Eğer iyiysen mesleğinde ikisini birlikte yapabiliyorsun. Bu sergi de 30 yıllık meslek hayatımda beni en çok etkileyen sergilerden biri oldu. Gezerken içimin ferahladığını, adeta umre ziyaretindeki manevi huzuru hissettiğimi düşündüm."

Uzun, sergide hem 2015'ten bu yana Mekke, Medine ve Kudüs'te çektikleri fotoğrafların yer aldığını hem de dijital çalışmalarının olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Dijital taraftaki sergide bugüne kadar çekilmiş Mekke, Medine, Kudüs fotoğraflarının 100-150 yıllık hallerinin restorasyonunu yaptım. Sonra onları yapay zekayla videoya çevirdim. Ayrıca sergide bu eski fotoğrafları çeken makineleri tespit ettim. Bu kameralar da sergide yer alıyor. Bu sergi için bir müzik de yaptım. Şu anda tüm müzik platformlarında 'Üç Harem' başlığıyla dinlenebiliyor. Bu sergiyi gezen insanlar benim hissettiğimi hissetsin diye tasarladığım bir müzik albümü oldu." Bu Habere de Bak Konya'da bu sefer avukat ve katip, mahkemede hakim karşısına çıktı!

Konya'da da Açılması Hedefleniyor

Sergideki eserlerin de aynı zamanda bir kitap haline getirildiğini dile getiren Engin Uzun, serginin daha sonra Konya'da ve Bursa'da açılacağını ve tüm Türkiye'yi dolaşmasını temenni eğitini sözlerine ekledi.

“Sergide Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir uygulamayla karşılaşacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da açılışta yaptığı konuşmada, serginin klasik sergi anlayışının ötesine geçtiğine dikkati çekerek, ziyaretçilerin eserlerin dijital ve hareketli yansımalarını görebileceğini söyledi.

Kartoğlu, Başakşehir'i "mutluluğun şehri" olarak tanımladıklarını belirterek, bu anlayışın yalnızca fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sanatsal çalışmalarla da desteklendiğini kaydetti.

Sergi, 19 Haziran'a kadar ziyarete açık