‘Homonad Yolu Ekibi’ Ahırlı'da tarihin izini sürdü

Bu çalışmaların, Ahırlı'nın bilinmeyen tarihini ortaya çıkarıp Suğla Gölü ve çevresini kültür, tarih ve doğa turizmi açısından önemli bir merkez yapması hedefleniyor.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, "Homonad Yolu Ekibi" Homonadlar ve İsaurialıların izlerini sürmek için ilçenin tarihi ve doğal güzergahlarında araştırma yaptı.

Ahırlı'nın bilinmeyen tarihini ortaya çıkarmak ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Homonadların ve İsaurialıların izlerini takip eden yürüyüş ekibi, ilçenin sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin gelecek yıllarda daha geniş kitleler tarafından tanınmasını hedefliyor.

Profesyonel dağcı ve rota araştırmacısı Mehmet Gültekin ile rota çalışmalarının önemli isimlerinden Fedai Erkocaoğlu öncülüğünde sabahın erken saatlerinde Ahırlı'dan yürüyüşe başlayan ekip, gün boyunca ilçenin dağlık alanlarında, eski geçitlerinde ve tarihî güzergâhlarında araştırmalar yaparak akşam saatlerinde yeniden Ahırlı'ya döndü.

Ahırlı'nın Suğla Gölü, dağları, vadileri, ormanları ve antik dönemden kalan izleriyle kültür, tarih ve doğa turizmi açısından önemli merkezlerden biri olmaya aday olduğunu vurgulayan Gültekin, bölgede yürütülen çalışmaların turizme de katkı sağlayacağını belirtti. Daha önce Ermenek, Taşkent, Hadim, Bozkır, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya arasında uzanan İsaura Yolu çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Gültekin, Homonad Yolu'nun bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Gültekin, “Bugün ilk adımını attığımız Seydişehir-Ahırlı-Bozkır hattında planlanan yaklaşık 260 kilometrelik Homonad Yolu'nun tam anlamıyla ortaya çıkarılması için önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Ahırlı, hem doğal güzellikleri hem de tarihi geçmişiyle son derece önemli bir konumda bulunuyor. Ahırlı ve çevresinde tespit ettiğimiz taş döşeli antik yol kalıntıları bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Beyşehir Karalis Havzası ile İsaura arasında bağlantı sağlayan eski güzergâhlara ait izlere ulaşmak bizim için oldukça değerli oldu” dedi.

Uzun zamandır tarihî kaynaklarda varlığı bilinen ancak güzergâhı tam olarak belirlenemeyen bazı antik yol bağlantılarına ilişkin önemli bulgular elde ettiklerini ifade eden Gültekin, “Suğla Gölü'nün güneyinden Ahırlı üzerinden Bozkır ve İsaura'ya uzandığı düşünülen tarihî ulaşım güzergâhlarına ilişkin önemli izler tespit ettik. Bu yolların bazı bölümlerinde taş döşemelerin hâlâ görülebiliyor olması son derece heyecan verici. Bu bulgular, bölgenin geçmişte önemli bir geçiş noktası olduğunu göstermesi bakımından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yürüyüş sırasında Ahırlılı araştırmacı ve doğa gönüllüsü Seyfullah Güler'in katkılarının büyük önem taşıdığını belirten Gültekin, "Bölgenin coğrafyasını, eski yayla yollarını ve tarihî geçiş noktalarını yakından bilen Seyfullah Güler, ekibimize rehberlik ederek birçok güzergâhın tespit edilmesi ve belgelenmesinde önemli rol üstlendi. Yerel bilgi olmadan bu tür keşiflerin yapılması oldukça zordur. Kendisine ve bizlere destek veren tüm Ahırlılı dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüyüş sonunda ilçede mola veren ekibe ilçe esnaflarımız tarafından tahin ve köpük helva ikram edildi.

