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Filmleri aratmayan sahne: Polisten kaçamayınca başına ateş etti

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Salih Alperen A., kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Filmleri aratmayan sahne: Polisten kaçamayınca başına ateş etti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Olay, Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin takibe aldığı araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen gaza basarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

Filmleri aratmayan sahne: Polisten kaçamayınca başına ateş etti

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Dakikalarca süren takip sırasında kaçan aracı durdurabilmek için ekipler aracın lastiklerine ateş açtı. Ara sokaklarda devam eden kovalamacanın ardından araç kıskaca alınarak durduruldu. İddiaya göre araçta bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih Alperen A., yakalanacağını anlayınca yanında bulunan tabancayla başına ateş etti.

Filmleri aratmayan sahne: Polisten kaçamayınca başına ateş etti

Silah sesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak genç şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan diğer 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın detayları araştırılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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