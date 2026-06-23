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Erzurumspor, Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Erzurumspor, Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, takımı 2025-2026 sezonunda 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lig'e yükselten Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Erzurumspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Teknik Direktör Serkan Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp yönetimi, şampiyonlukta önemli pay sahibi olan deneyimli teknik adamla yeni sezonda da yola devam etme kararı aldı. 

Haber Merkezi

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