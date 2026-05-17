  • Haberler
  • Konya
  • Diş Hekimleri Odası'ndan Müdür Yavuz'a ziyaret

Diş Hekimleri Odası'ndan Müdür Yavuz'a ziyaret

Konya Diş Hekimleri Odası'nın kısa süre önce gerçekleştirilen kongresi sonrası görevi devralan Başkan Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Emre Korkut'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Diş Hekimleri Odası'ndan Müdür Yavuz'a ziyaret
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'u ziyaret etti.
  • Ziyarette, il genelindeki ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.
  • Görüşmede diş hekimlerinin sorunları ve hizmetlerin etkin sunumu ele alınırken, Müdür Yavuz yeni yönetime başarılar diledi.

Konya Diş Hekimleri Odası Başkan Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde yürütülen ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Görüşmede ayrıca rutin denetlemeler ve diş hekimlerinin karşılaştığı sorunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, diş hekimliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik iş birliği imkânları ele alındı. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Ayrancı’ya ve Konya Diş Hekimleri Odası yönetim kuruluna teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, yeni görevlerinde başarılar diledi. 
 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
Konya'da toprağın altından servet çıkarıyor
Konya’da toprağın altından servet çıkarıyor
Konya'dan Türkiye ikinciliği
Konya’dan Türkiye ikinciliği
Konyalı gencin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Konyalı gencin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı