Diş Hekimleri Odası'ndan Müdür Yavuz'a ziyaret
Konya Diş Hekimleri Odası'nın kısa süre önce gerçekleştirilen kongresi sonrası görevi devralan Başkan Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Emre Korkut'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haberin Özeti
- • Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'u ziyaret etti.
- • Ziyarette, il genelindeki ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.
- • Görüşmede diş hekimlerinin sorunları ve hizmetlerin etkin sunumu ele alınırken, Müdür Yavuz yeni yönetime başarılar diledi.
Konya Diş Hekimleri Odası Başkan Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde yürütülen ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Görüşmede ayrıca rutin denetlemeler ve diş hekimlerinin karşılaştığı sorunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, diş hekimliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik iş birliği imkânları ele alındı. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Ayrancı’ya ve Konya Diş Hekimleri Odası yönetim kuruluna teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, yeni görevlerinde başarılar diledi.