Diş Hekimleri Odası'ndan Müdür Yavuz'a ziyaret

Konya Diş Hekimleri Odası Başkan Dt. Ali Ayrancı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde yürütülen ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Görüşmede ayrıca rutin denetlemeler ve diş hekimlerinin karşılaştığı sorunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, diş hekimliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik iş birliği imkânları ele alındı. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Ayrancı’ya ve Konya Diş Hekimleri Odası yönetim kuruluna teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, yeni görevlerinde başarılar diledi.

