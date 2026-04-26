ÇYDD Konya şubesinin yeni binası açıldı

ÇYDD Konya şubesinin yeni binasının açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerini, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, Konya Şube Başkanı Halil Arıkan, yönetim kurulu üyeleri, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, sendikalar ve STK temsilcileri, dernek üyeleri, bağışçılarıyla destekçilere katıldı.

Güveniler bir kurumuz

Açılışta konuşan ÇYDD Konya Şube Başkanı Halil Arıkan 23 Nisan bayramını kutlayarak, “ 23 Nisan Bayramımızı kutluyorum. Derneğimiz Atatürk ilke ve devrimlerini yaşama geçirmek, laik, demokratik, sosyal, kültürel, kişi hak ve özgürlüklerini korunması ve geliştirilmesi, yaşama geçirilmesi için yola çıkan kurucularımızın çalışmalarıyla kısa sürede toplumsal karşılık bularak, güçlü ve güvenilir bir demokratik bir kurum olarak bugüne gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzlukların farkındayız. Sağlıktan, adalete, eğitimden, ekonomiye, demokrasinin, laikliğin, kişi hak ve özgürlüklerin yok edildiğini yaşıyoruz. İnsanlar canlarını, mallarını hatta ülkelerini kirli savaşlarla kaybediyorlar. Son günlerde toplumuzda, okullarda yaşanan şiddet ve çatışmalar çocuklarımızı, gençlerimizi sarıp sarmalamıştır. Çağdaş, bilimsel eğitimden, laik cumhuriyet ilkelerinden uzaklaştıkça çocuklarımızın, gençlerimizin hayalleri, idealleri ve umutları yok olmakta, yanlış davranışlara sürüklenmektedir. Sorunun çözümü bellidir. Eğitim kurumlarında laik, bilimsel eğitime geçirilerek, sanatsal, bilimsel çalışmalarla, doğa sevgisiyle umut ve hayallerini inşa etmektir. Laik cumhuriyetimiz ve kazanımları, ülkemizin çağdaş geleceğinin, toplumsal barışın ve ekonomik kalkınmanın güvencesidir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız ve gençlerimiz cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacaklardır. Açılışımıza ve 23 Nisan Bayramı kutlama etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

23 Bayramıyla ilgili öğrenciler arasında yapılan kompozisyon yarışmasında 1.ci 2.ci v e 3.cü olan öğrencilere ödüllerini ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından verdi.

Gençler tarafından Atabari ve Harmandalı halk oyunları gösterisi yapılırken, 23 Nisan’la ilgili şiirler okudu. Etkinlik yeni dernek binasının açılış kurdelesinin kesimiyle sona erdi.

