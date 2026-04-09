Bektaş, polislerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM'deki konuşmasında polislerin yaşadığı sorunlara çözüm getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM’deki konuşmasında polislerin yaşadığı sorunların biran önce çözülmesi gerektiğini belirterek, “Polislerimizin insanca yaşamaları için atılması gereken adımlar çok açık. Fazla mesailerinin ücretlendirilmesi, terfilerde liyakatin esas alınması, her ilde modern lojmanlar ve sosyal imkânlar sağlanması şarttır.” dedi.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM’deki konuşmasında polislerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Polislerimizin Polis Haftasını kutlayan Barış Bektaş konuşmasında şunları söyledi:

 “Başta TBMM’de bizlerle birlikte mesai yapan polisler olmak üzere, tüm polislerimizin polis haftasını kutluyorum. Polis haftası vesilesiyle polislerin yaşadığı bazı sorunlara dikkat çekmek istiyorum. Düşük maaşlar, ödenmeyen fazla mesailer, insanlık dışı uzun mesai saatleri, mülakatlı terfi adaletsizliği ve sosyal hak yetersizliği, polislerimizi her geçen gün tükenmişliğe ve hatta intihara sürüklüyor. Oysa polislerimizin insanca yaşamaları için atılması gereken adımlar çok açık. Fazla mesailerinin ücretlendirilmesi, terfilerde liyakatin esas alınması, her ilde modern lojmanlar ve sosyal imkânlar sağlanması şarttır. Polis sandığının uzmanlarca yeniden yapılandırılması, zorunlu üyeliğin kaldırılması ve sendika hakkının tanınması da büyük önem taşımaktadır.” 
 

