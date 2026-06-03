Başkan Bayındır el emeği göz nuru eserleri inceledi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı. Başkan Bayındır burada ele emeği göz nuru eserleri inceledi.

Sergi hakkında konuşan Bayındır, “Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi’nin açılışına katılarak kursiyerlerimizin birbirinden kıymetli eserlerini inceleme fırsatı bulduk. El emeği, göz nuru çalışmaların sergilendiği bu anlamlı organizasyonda; üretmenin, öğrenmenin ve meslek edinmenin en güzel örneklerine şahit olduk. Halk Eğitim Merkezlerimiz, her yaştan vatandaşımızın kendini geliştirmesine, yeni beceriler kazanmasına ve üretime katkı sunmasına önemli imkanlar sağlamaktadır. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

