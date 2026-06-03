Başkan Bayındır el emeği göz nuru eserleri inceledi
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yılsonu sergisine katıldı.
Haberin Özeti
- • Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi'nin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı.
- • Başkan Bayındır, sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyerek üretimin, öğrenmenin ve meslek edinmenin önemini vurguladı.
- • Adil Bayındır, Halk Eğitimi Merkezlerinin sunduğu imkanlara dikkat çekip sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılar diledi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı. Başkan Bayındır burada ele emeği göz nuru eserleri inceledi.
Sergi hakkında konuşan Bayındır, “Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi’nin açılışına katılarak kursiyerlerimizin birbirinden kıymetli eserlerini inceleme fırsatı bulduk. El emeği, göz nuru çalışmaların sergilendiği bu anlamlı organizasyonda; üretmenin, öğrenmenin ve meslek edinmenin en güzel örneklerine şahit olduk. Halk Eğitim Merkezlerimiz, her yaştan vatandaşımızın kendini geliştirmesine, yeni beceriler kazanmasına ve üretime katkı sunmasına önemli imkanlar sağlamaktadır. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.