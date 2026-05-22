Altında rota çiziliyor! 22 Mayıs Cuma günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
22 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 10.00 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları;
Gram Altın 6.670,00
Çeyrek Altın 11.280,00
Yarım Altın 22.560,00
Ata Cumhuriyet 45.500,00
22 Ayar Bilezik 6.308,00
18 Ayar Altın 5.340,00
14 Ayar Altın 4.339,00
Teklik Altın 44.855,00
Gremse Altın 111.000,00
Resat Altın 45.750,00
Hamit Altın 45.750,00