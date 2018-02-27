Ziraat Mühendislerinden bir şehit ailesine ev

ZMO Konya Şubesi tarafından Zirai Öğrenimin Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Başak Gecesi programı bu yıl Türk Ordusu’nun Afrin’de haklı ve gururlu mücadelesine destek amaçlı düzenlenecek. Önceki yıllardan farklı olarak Başak Gecesi etkinlikleri yapılmayacak. Bilet ve sponsorluk ücretlerinden elde edilen gelir ile Konya Valiliğinin bilgisi ve verdiği yetki dâhilinde bir şehidimizin ailesine ev alınacak. Yapılacak programda tüm şehitlerimize mevlit okutulacak. Programın tamamı ziraat mühendisleri ve iş adamı ziraatçılar tarafından gerçekleştirilecek.

ZMO Konya Şubesi tarafından Zirai Öğrenimin Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Başak Gecesi programı bu yıl Türk Ordusu’nun Afrin’de haklı ve gururlu mücadelesine destek amaçlı düzenlenecek. Önceki yıllardan farklı olarak Başak Gecesi etkinlikleri yapılmayacak. Bilet ve sponsorluk ücretlerinden elde edilen gelir ile Konya Valiliğinin bilgisi ve verdiği yetki dâhilinde bir şehidimizin ailesine ev alınacak. Yapılacak programda tüm şehitlerimize mevlit okutulacak. Programın tamamı ziraat mühendisleri ve iş adamı ziraatçılar tarafından gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış, “Türkiye olarak bir taraftan milli ve yerli projeler, yatırımlar ile gelişmeye çalışırken bir taraftan da emperyalist güçlerin piyonu terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi milli bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütleri PKK/PYD/YPG/DEAŞ’a karşı Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de destan yazmaktadır. Bu destansı mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin bizlere emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmayı her Türk vatandaşı kendine görev saymaktadır. Bu kapsamda Ziraat Mühendisleri olarak, onlara olan minnet borcumuzu ödemeye çalışıp; eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin, anne ve babalarının acılarını ve yaşadıkları sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz. Allah bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlere borçlarımızı ödemeyi, geride kalanlarına da sahip çıkmayı hepimize nasip etsin. Projemize destek veren başta Konya Valimiz Sayın Yakup Canbolat olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara ve meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.”