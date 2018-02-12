Zeytin Dalı Operasyonundan Alınan Zeytin Dersi! - Hanefi Aytekin - Yeni Meram Gazetesi

Bazı tesadüfler vardır ki çok acı dersler verir. Yetmişli yıllardı; Kıbrıs Barış harekatı yapılmış, Kahraman Ordumuzun zaferi ülkemiz ve insanlarına büyük kıvanç ve sevinç yaşatmıştı.

O sevinç ve kıvanç içinde Konya Gazeteciler bölge başkanı sıfatımla Konya ve Kıbrıs Basınının Kardeş kuruluşlar olması nedeni ile Adana’dan Kıbrıs Girne’ye uçtum. Bu benim ilk uçak yolculuğumdu. Pencereden uçağımızın topraklarımızdan Suriye topraklarına geçişini pür dikkat izledim.

Bizim Güneydoğu sınırındaki topraklarımız kıraç mı kıraç, Suriye toprakları yeşil vaha, belleğime gelen üzüntü Girne Ercan Havaalanına kadar sürdü. Biz Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ilerici bir demokrasi ile yönetilen bir ülke Suriye Monarşi ya da Oligarşik bir devlet.

İşte bundan yarım asra varan bir zaman sürecinde, ülkemiz bir terör belasından bir türlü sıyrılamamış, ülkemizin kaynaklarının çok önemli bir bölümünü terörle mücadeleye ayırma mecburiyetinde kalmıştır.

Şimdilerde Zeytin Dalı Harekatı ile Kahraman Ordumuzun Suriye sınırındaki verdiği mücadele nedeniyle, Türkiye Güneydoğu sınırımız gözlemlerimize geldi. O denli geldi ki Suriye’nin topraklarında bize yarım asırdır acı veren kalleş ve kahpe düşmanın inlerine değin girerken, bastığımız topraklarda yemyeşil vahalar görüyor. Nizami ve bağ bahçe kültürüne değin özen gösterilerek kurulan zeytin bahçelerinin terörle hüzünlenmiş görünümlerinin barışla yeşermeye aday görünmeleri yüreklere sevinç getirmektedir.

Suriye Tarım Bakanlığını ve tarıma gönül verip ondan rızkını temin edenleri kutlamak geliyor içimizden. Zira bizim ülkemiz ne bundan elli yıl öncesinden ve nede geçtiğimiz elli yılda Güney Doğumuzun kan eksen can biten topraklarından zirai atılımlarla kazanç kapısı tutmak yerine, teröre kucak açar görünmekle neler kaybettiğimizi acı acı düşünmemiz gerek.

Ülkemiz Tarım Teşkilatı ve Hükümetlerimiz Mezopotamya ve Akdeniz’e akıp giden dev su kaynaklarımızı tarıma aktararak, Suriye adım başı göze gelen meyve ve sebze üretimini en modern teknikleri ile hayata geçirip, A’dan Z’ye tarım ürünleri üreterek içinde bulunduğumuz kendi kendine yetmeyen, tarımsal üretimimizin koordinasyonuna geçilmesini yürekten arzuluyoruz.

İçimiz yanıyor, bizim sanayi, iktisadı, ekonomik ve tarımsal kalkınmaya ihtiyacımız var. Tıpkı atalarımız Osmanlılar gibi her gittiğimiz harp alanından zaferle çıkmamız bize yetmez. Bizim kaderimiz ancak ve ancak ekonomik zaferimiz harp sahalarındaki başarılarımızla örtüşmesi halinde gerçek zafere ulaşacağız.

Zeytin Dalımızın Zeytin Ağaçları ile müsafa yapması Kahraman Türk Ordusunun zaferi ile sonuçlanacaktır ve ülkemizde göçmen statüsüyle bizlere yük olan Suriyeli dindaşlarımızın o yemyeşil vaha gibi olan alın teri göz nuru tarımsal bağ ve bahçelerine kavuşmaları yegane arzu ve dileğimizdir.

Suriyeli dindaşlarımızın, Cumhuriyetimizin ilkeleri ile uyumlu olamayan gidişatından da bizlerin kurtulması bi ayrı zafer sevincimiz olacaktır.