Zeytin Dalı Harekatı’nda 2059 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren 2059 teröristin etkisiz hale getirildi.



Terör propagandasına 845 gözaltı

Harekatın başlangıcından bu yana, harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.