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Zeytin Dalı Harekatı’nda 1873 terörist etkisiz hale getirildi

  • Giriş Tarihi: 23.02.2018 10:40
  • Güncelleme Tarihi: 23.02.2018 10:40
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1873 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873 oldu.

Bafler köyü teröristlerden temizlendi
Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi.


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