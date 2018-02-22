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Zeytin Dalı Harekatı’nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi

  • Giriş Tarihi: 22.02.2018 10:38
  • Güncelleme Tarihi: 22.02.2018 10:40
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.


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