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Zeytin Dalı Harekatı’nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

  • Giriş Tarihi: 21.02.2018 11:02
  • Güncelleme Tarihi: 21.02.2018 11:04
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.


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