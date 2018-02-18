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Zeytin Dalı Harekatı’nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi

  • Giriş Tarihi: 18.02.2018 11:25
  • Güncelleme Tarihi: 18.02.2018 11:28
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren 1614 terörist etkisiz hale getirildi.


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